فرحة أمام منزل الطفلة "كنزى" بالشرقية عقب عودتها للأسرة.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

أجواء فرحة عارمة شهدتها المجاورة 37 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعودة الطفلة "كنزى" البالغة من العمر سنتين وشهر بعد اختفائها عن منزل أسرتها منذ أن كانت فى حضانتها صباح الأربعاء الماضى، حيث تجمع أهالى المنطقة لتقديم التهانى للأسرة بعودتها، ولم تسفر التحريات حتى الآن عن ملابسات عودة الطفلة.

وكان محمد أبو العينين، والد الطفلة "كنزى"، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الطفلة عادة بعد اختفائها، مضيفا أن الحضانة تتحمل مسئولية اختفاء ابنته، وأن المسئولين هناك تركوا باب الحضانة مفتوحًا وتسببوا فى اختفاء الطفلة، التى تركت خلفها شنطتها الصغيرة وبها كراستها وأقلامها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد ابو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، واختفاء طفلته "كنزى" سنتين وشهر، من حضانة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة.