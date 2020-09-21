سول (أ ش أ)

عاد الطلاب فى العاصمة الكورية الجنوبية سول والمناطق المحيطة بها إلى المدارس للتعلم وجها لوجه اليوم الاثنين، وسط تباطؤ تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عودة الطلاب إلى المدارس فى سول والمناطق المحيطة من المقرر لها أن تظل سارية المفعول حتى 11 أكتوبر المقبل، بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وسط الانخفاض الأخير في الإصابات بكورونا، كما يعكس مخاوف بشأن اتساع فجوة التعلم، مضيفة أنه بموجب إجراءات المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي، يقتصر الحضور على ثلث عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية والمتوسطة والثلثين في المدارس الثانوية.