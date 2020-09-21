من جانبها، قالت وزارة التعليم الكورية الجنوبية إنها ستراقب عن كثب انتشار الفيروس حتى الأسبوع الثاني من أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن إعادة فتح المدارس بعد 12 أكتوبر المقبل في البلاد بشكل عام.