عمدة لندن يحذر من إصابات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا

شدد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان على ضرورة التحرك قدما لمواجهة احتمالية زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة بعد أشار كبير مستشاري الحكومة الطبيين والعلميين إلى أن الفيروس التاجي ينتشر الآن بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يجب أن نتحرك الآن. مع القادة المحليين في جميع أنحاء لندن، وافقت على خطة لمدينتنا للمساعدة في إنقاذ الأرواح. ومن المقرر أن أناقش ذلك مع رئيس الوزراء غدا".

The Government’s Chief Medical and Scientific Advisers made it clear: COVID-19 is now spreading exponentially across the UK.



We must act now. With local leaders across London, I've agreed a plan for our city to help save lives. I'm discussing it with the PM tomorrow. My update: