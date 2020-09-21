عمدة لندن يحذر من إصابات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا

كتب محمد سعودي

شدد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان على ضرورة التحرك قدما لمواجهة احتمالية زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة بعد أشار كبير مستشاري الحكومة الطبيين والعلميين إلى أن الفيروس التاجي ينتشر الآن بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يجب أن نتحرك الآن. مع القادة المحليين في جميع أنحاء لندن، وافقت على خطة لمدينتنا للمساعدة في إنقاذ الأرواح. ومن المقرر أن أناقش ذلك مع رئيس الوزراء غدا".

The Government’s Chief Medical and Scientific Advisers made it clear: COVID-19 is now spreading exponentially across the UK.



We must act now. With local leaders across London, I've agreed a plan for our city to help save lives. I'm discussing it with the PM tomorrow. My update:

— Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) September 21, 2020

وأكد صادق خان، عمدة لندن، تعرض الكثير من الأماكن الموسيقية الرائدة عالميا وموجودة في لندن للدمار بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا في المملكة، مفيدا بأنه قدم 450 ألف جنيه استرليني لدعم مجموعة كبيرة من هذه المواقع الموسيقية التي تضررت من إغلاق كورونا طوال الشهور الماضية.

وغرد عمدة لندن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تعرضت أماكن الموسيقى الرائدة عالميًا في لندن للدمار بسبب تأثير COVID-19 لهذا السبب أقدم 450 ألف جنيه إسترليني لدعم 141 موقعًا على مستوى القاعدة في جميع أنحاء مدينتنا، مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الفريدة، مثل نزاعات الإيجار ، أو مناقشات المجالس المحلية ، أو المساعدة المالية المباشرة".

وحذر عمدة لندن، من أنه من "المرجح بشكل متزايد" أن تكون هناك حاجة قريبا إلى فرض قيود إغلاق من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا في العاصمة البريطانية، وقال صادق خان - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية - إنه يجب اتخاذ إجراء قبل أن يخرج الفيروس عن نطاق السيطرة، مضيفا أنه والمسئولين ينظرون في فرض إجراءات في لندن كتلك المفروضة بالفعل في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.