طارق شوقى: المدرسة البريطانية بالإسكندرية لم تحصل على ترخيص وتتبع جمعية خيرية

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية تمنح شهادات ليست مصرية وهناك مدارس للجاليات لا يسمح لها بدخول المصريين، ولكن المصريين أصبحوا يدخلونها بالفعل، موضحا أن الوزارة دورها فى منح تراخيص والتأكد من تدريسها لمواد الهوية مثل اللغة العربية، والوزارة تمتحن طلاب هذه المدارس فى مواد الهوية، موضحا أن امتحان مثل السات لم يؤديه الطلاب بسبب جائحة كورونا.



وأوضح وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: "هذه المدارس تسير بشكل مهم عدا النظام الأمريكى ولدينا تحفظ على التعليم الأمريكي فى مصر فى بعض المدارس فى الامتحان، والمناهج لأن من يعتمدها جهة خاصة ليست حكومية، قائلا: "المدرسة البريطانية فى الإسكندرية لم تكن حاصلة على تراخيص وتتبع جميعة خيرية فى بريطانيا"، مشيرا إلى أن المدرسة كانت تضع العلم البريطانى فقط فى 2017 ولم تكن تضع العلم المصرى، وعلى ولى الأمر أن يعلم أنه يدخل مدرسة وكأنه فى بريطانيا، لآن هناك طرف ثالث وهو الجهة الأجنبية.



وأوضح الوزير أنه تم إعداد امتحان مصرى يقيس مستوى الطلاب فى الدبلومة الأمريكية، لافتا إلى أن "الوزارة قانونا ليس لها علاقة بالسات، ومن يقول أن الوزارة ترغب فى تمصير امتحان السات أقول لهم: قدمنا لبن العصفور وهذه الشهادة ليست تبع الوزارة، وموجود على مستوى العالم ويدخل الطالب جامعات خارجية، وامتحان act، تعتمده مؤسسة أمريكية وأيضا المجلس الأعلى للجامعات وهو بديل للسات ومعترف به دوليا، قائلا: الامتحان المصرى خدمة للطلاب ويتم إلكترونيا فى نهاية سبتمبر الجارى".



واستنكر الوزير من يقول بتمصير امتحان السات فهو كلام فارغ، قائلا: "لغة المصالح خربت العقول ومش معقول كل واحد يكتب اشاعة ترهوقنا بها وكنا واقفين أمام الرئيس يوم الأربعاء الماضى وفى ثانى يوم ردد البعض بأن الدراسة تم تأجيلها وهذا لم يحدث ولم تقل الوزارة ذلك.



وأوضح وزير التربية والتعليم: "امتحان act تم تطبيق كنترول أعلى على سير الاختبارات فى ظل الظروف القاهرة، مشيرا إلى أن تنسيق القبول بالجامعات ينتظر طلاب الدبلومة الأمريكية، وقدمنا للطلاب فى شهر تسهيلات كانت تقدم فى 6 شهور، والشهادة الأمريكية مش بتاعتنا.

وتحدث الوزير عن مشكلة المعلمين المنتدبين فى محافظة قنا ويرغبون فى عدم العودة إلى محافظاتهم بعد انتهاء مدة ندبهم، قائلا: "مينفعش نجرس بعضنا ونبعت للسوشيال ميديا، وأتلقى 50 رسالة يوميا، مينفعش أعمل اللى على مزاجى طول الوقت وحضرتك مش عايز قدم استقالتك والعقد شريعة المتعاقدين"، قائلا: "كل واحد عايز اولاده يدخلوا مدرسة تحت بيته يبقى متشتكيش من الكثافات".