ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمجزر في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر في القليوبية، برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس المدينة، بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشكيل لجنه للمرور على جميع محلات اللحوم المصنعة والثلاجات المرخصة والغير مرخصة، حملة مكبرة علي محلات ثلاجات ومحلات اللحوم المصنعة بشبين القناطر.

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر، أن الحملة تضمنت التفتيش علي المصانع المرخصة وغير المرخصة التي تعمل في مجال تصنيع اللحوم، بنطاق مركز شبين برئاسة الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة، وعضوية كل من د مصطفي عبد الله الطب البيطري، وزكي محمد من التموين، وولاء محمد إدارة المتابعة بالمجلس، ومسئول البيئة، وأحمد مختار الإدارة الصحية، ورانيا هلال الأمن الصناعي.

وأسفرت الحملة، عن مصادرة ما يزيد عن ٥٠٠ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمجزر بكفر سعد بحيري، وتحرير ٣ محاضر للمخالفات، وجاري العرض علي النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جانب من الحملة



خلال الحملة المكبرة



خلال الحملة