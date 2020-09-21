اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمجزر في شبين القناطر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:22 م
ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمجزر في شبين القناطر جانب من الحملة والمضبوطات
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر في القليوبية، برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس المدينة، بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشكيل لجنه للمرور على جميع محلات اللحوم المصنعة والثلاجات المرخصة والغير مرخصة، حملة مكبرة علي محلات ثلاجات ومحلات اللحوم المصنعة بشبين القناطر.

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر، أن الحملة تضمنت التفتيش علي المصانع المرخصة وغير المرخصة التي تعمل في مجال تصنيع اللحوم، بنطاق مركز شبين برئاسة الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة، وعضوية كل من د مصطفي عبد الله الطب البيطري، وزكي محمد من التموين، وولاء محمد إدارة المتابعة بالمجلس، ومسئول البيئة، وأحمد مختار الإدارة الصحية، ورانيا هلال الأمن الصناعي.

وأسفرت الحملة، عن مصادرة ما يزيد عن ٥٠٠ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمجزر بكفر سعد بحيري، وتحرير ٣ محاضر للمخالفات، وجاري العرض علي النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

خلال الحملة المكبرة
خلال الحملة المكبرة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

ضبط دواجن غير صالحة للاستخدام
ضبط دواجن غير صالحة للاستخدام

 


اخبار القليوبية

لحوم مصنعة

اخبار مصر

حملة مكبرة

شبين القناطر

دواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة بمدينة شبين القناطر

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 09:21 م

أسرة شهيد الشرطة بكمين نزلة قليوب تعلن دفنه عقب وصول الجثمان لشبين القناطر

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:28 ص

نائب رئيس مجلس المدينة ينهى أزمة المجارى فى حى البيومية بشبين القناطر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:30 م

قارئ يشكو تفريغ الصرف الصحى فى رشاح قريسة الزهويين بشبين القناطر بالقليوبية

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:30 ص

"الشركة القابضة " تؤكد تسليك الصرف الصحى بمنطقة مثلث منية بشبين القناطر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:00 ص

حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار بالمخدرات والسلاح فى شبين القناطر بالقليوبية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة