"صناعة البرمجيات في مصر والدول العربية" ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين ولجنة الصناعة برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة بعنوان "مستقبل صناعة البرمجيات فى مصر والدول العربية"، وذلك الأربعاء 23 سبتمبر بقاعة مؤتمرات النقابة بالشاطبى. وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه سوف يشارك فى الندوة الدكتور يسري الجمل أستاذ هندسة علوم الحاسب الآلى، ووزير التربية والتعليم الأسبق، كما يعقبه حلقة نقاشية حول اللقاء.

وقال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تتضمن عدة محاور منها التحديات التى تواجه صناعة البرمجيات فى مصر والمنطقة العربية وكيفية مواجهتها.

وأضاف أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة إلى بث الندوة اون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك ".

وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية، قد أعلنت برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار بالتعاون مع وزارة الصحة بالإسكندرية ،عن توفير طاقم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك بمقر نادى المهندسين بالإسكندرية.