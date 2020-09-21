صلاح عبدالله لتليفزيون اليوم السابع: الإخوان بتهاجم أى حد يتكلم كويس عن البلد

محمد محسوب

قال الفنان القدير صلاح عبد الله، إن الأشعار التى يكتبها على مواقع التواصل الاجتماعى ضد الإخوان من تأليفه، مضيفاً أن أى شعر ينقله عن شخص آخر ينسبه لصاحبه.

وأضاف خلال حواره مع "تليفزيون اليوم السابع"، الذى أعده محمد محسوب، وأدارته رغدة بكر، قائلا: "اللجان الإلكترونية للإخوان بتهاجم أى شخص بيتكلم عن البلد أو القيادة السياسية بطريقة كويسة وأنا منهم".

وتابع: "لقيت هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى إمبارح اسمه "لست وحدك" فدخلت وقولت فعلاً أنت لست وحدك وكلنا معاك وأحنا مقتنعين أنك بتعمل لمصر وبتحب مصر وكلنا معاك ووراك، مضيفاً أن لجان الإخوان هاجمته بعد مشاركته فى هذا الهاشتاج بقدر كبير من التجاوز والسباب.



حوار الفنان صلاح عبدالله مع تليفزيون اليوم السابع

وأكد أن دعوات الإخوان للتظاهر على السوشيال ميديا فقط، مضيفاً "ميادينهم تويتر وفيسبوك فقط، الأول كنت بتخض من تعليقات بوستاتي ولما عرفت أنهم لجان بقى الموضوع عادى".