صعود بورصة مسقط بنسبة 2% بجلسة الاثنين بعد تراجعها 5 جلسات متتالية

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% رابحاً 7.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.270 نقطة، بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 10.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال عبر تنفيذ 377 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" بنسبة 3.38%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.08%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.44%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.2 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدراج أسهم شركة كلية كالدونيان الهندسية في السوق الثالثة برأسمال قدره 1.8 مليون ريال عماني.

كما أعلنت سوق مسقط، إدراج الصكوك السيادية- الإصدار الثالث في سوق السندات والصكوك بحجم قدره 200 مليون ريال عماني مقسم إلى 2 مليون صك بقيمة 100 ألف ريال عماني للصك، ولغاية تاريخ استحقاقها اليوم الاثنين.