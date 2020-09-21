صحة كفر الشيخ : فرق متحركة للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ تفعيل مواقع برنامج دعم صحة المرأة بمحافظة كفر الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، و الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، و تحت إشراف الدكتور محمد خيري مدير الرعاية الأساسية و الدكتورة رشا فكري، منسق البرنامج

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة. تَ تفعيل جميع مواقع البرنامج ضمن خطة الدولة، لتفعيل البرامج الصحية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فتم تقديم خدمات البرنامج ل 380000 منتفعة من الفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي و التوعية عن الفحص الذاتي و الكشف المبكر عن الأمراض الغير السارية ب 182موقع بكافة مراكز المحافظة عن طريق فريق مدرب من الطبيبات والممرضات والرائدات بمواقع الفحص المبدئي.

واكدت وكيل وزارة الصحه بكفر الشيخ، ان محافظة كفر الشيخ تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتفعيل البرنامج وتقديم الخدمات لكافة السيدات من عمر 18 عام فأكثر، ويتم تقديم خدمات مراكز الإحالة من الأشعات سواء التليفزيونية أو الماموجرام والفحص الإكلينيكي المتقدم عن طريق فريق من إستشاريّ الجراحة و الأشعة للإطمئنان على صحة سيدات مصر وتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بالمجان بالمراكز المتخصصة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه، انها عقدت اجتماعا موسعا بجميع مديري الادارات الصحيه بالمحافظه وبالرائدات الريفيات بانحاء المحافظه والتثقيف الصحي والمديرية والادارات الصحيه، لمتابعة الفرق المتحركه للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنه والغير ساريه.

وأضافت وكيل الوزارة ان هذه المبادرة الرئيسيه تولي اهتماما كبيرا لدي القيادة السياسيه، ووزيرة الصحه من أجل صحه افضل للمصريين مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليه الفحص والاهتمام الشديد بهذه المبادرة الكشف عن الأمراض الغير مزمنة والكشف المبكر عن أورام الثدي.

وقالت سلام، أن هذه المبادرة تخدم قطاع كبير وشريحة مهمه لابناء محافظه كفرالشيخ جاء ذلك بحضور الدكتور وائل محمد سرحان وكيل ثان المديريه والدكتوره ناجا عاطف مدير اداره تنظيم الاسره بالمديرية.