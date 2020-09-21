"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية صندفا فى مركز بنى مزار اليوم

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية اليوم الاثنين لقرية صندفا بمركز بنى مزار خلال يومي 21 و 22 سبتمبر الجارى، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مع صرف العلاج للمرضى بالمجان.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة.