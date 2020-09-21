سماح جاد مديرا للطب العلاجى و"الشربينى" وكيلا لمديرية الصحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها أصدرت قرارًا بتكليف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم بمحافظة كفر الشيخ، للعمل مديرا للطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، خلفا للدكتور طارق الشربينى الذي تولى منصب وكيل مديرية الصحة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الدكتورة سماح جاد تميزت خلال فترة عملها بتطوير كبير ببنوك دم المستشفيات، وافتتاح عدد من بنوك الدم التجمعية، كما تولت بعد ذلك منصب مدير إدارة المستشفيات، واتسمت فترة توليها بالتطوير الشامل بالمستشفيات الذي شمل تطوير وزيادة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، وافتتاح وحدات العناية المركزة، والغسيل الكلوى؛ والحضان والمناظر الجراحى، فضلا عن كونها عضو المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ.