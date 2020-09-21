روبوتات الدم.. حقن متحركة داخل الشرايين لعلاج الأمراض

وكالات

توصل العلماء إلى جيش من الروبوتات المجهرية ذات 4 أرجل، يمكنها السير عند تحفيزها بالليزر عن طريق الذكاء الاصطناعي ويمكن حقنها في الجسم من خلال إبر تحت الجلد.

صممت هذه الروبوتات الميكروسكوبية لتلبية مجموعة من الاستخدامات الطبية المحتملة، وذكر باحثون أمريكيون أن الروبوتات الجديدة توفر «إمكانية استكشاف البيئات البيولوجية».

ذكرت ذا إيكونوميك تايمز أن من التحديات الرئيسية التي واجهت العلماء عند تطوير هذه الروبوتات هو الجمع بين دوائر التحكم والأجزاء المتحركة ضمن هذا الهيكل متناهي الصغر. إذ ذكرت مجلة نيتشر أن عرض الروبوتات أقل من 0.1 ملم - أي بعرض شعرة الإنسان - وتعمل بالطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الموجودة على متنها. تمكن الباحثون من تحريك الأرجل المصنوعة من البلاتين بسماكة نانومتر واحد من خلال تسليط ضوء الليزر على هذه الخلايا الشمسية.