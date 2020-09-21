رئيس هندوراس يعلن فتح بلاده سفارة في مدينة القدس هذا العام

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز أن بلاده ستفتح سفارة في مدينة القدس هذا العام، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الأطباء فى مستشفى هندوراس العسكرى، إن حالة رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز قد شهدت تحسنا بعد حصوله على الأكسجين اللازم خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن البيان الصادر عن الفريق الطبى قوله إنه فى يوم أمس الأول (الثلاثاء) بدا أن الالتهاب الرئوى يزداد سوءا مع وجود التهاب شديد فى رئتى الرئيس هيرنانديز وانخفاض مستوى الأكسجين فى الدم، ولذلك تم اتخاذ قرار مده بالأكسجين اللازم.