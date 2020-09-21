رئيس جامعة المنيا يشيد بمؤشرات الأداء لصندوق التأمين خلال الفترة الأخيرة

المنيا-حسن عبد الغفار

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، بعد دعوتهم لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى تم تأجيلها منذ مارس الماضي، وذلك للنظر فى الميزانية، وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019، إلى جانب تعيين مراقب للحسابات، وإجراء انتخابات التجديد الثلثى لعضوية مجلس الإدارة عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القاعة الصغرى بمركز تكنولوجيا المعلومات التى عقد بها الاجتماع، لضمان سلامة الحاضرين فى ظل جائحة فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، ونعمات كامل مصطفى، مدير الصندوق.

وخلال كلمته التى تميزت بفاعليتها أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن مجلس إدارة الصندوق يحرص على خلق استثمار آمن لأمواله، يضمن الربحية الآمنة، لتحقيق اهدافه بالشكل الذى يساهم فى تغطية جميع المزايا التأمينية لأعضائه فى كافة الظروف، مشددًا على ضرورة أن يُصدر مجلس إدارة الصندوق نشرة دورية توفر الثقة والتواصل الدائم بين أعضاء الصندوق ومجلس الإدارة، والإداريين به، وتُوضح المجهود والمهام التى يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الصندوق لخدمة أعضائه لمنع أى نقص فى المعلومات، أو ترويج لمعلومات غير صحيحة.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن مؤشرات الأداء لصندوق التأمين تشهد أداءً متميزًا خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد زيادة مزاياه التأمينية هذا العام، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تحكمها قواعد وأسس قانونية لقبول أى مقترحات تكون قابلة للتطبيق وتحقق استثمار آمن لأعضائه.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد جلال، إحصائية مقارنة بين حجم استثمارات الصندوق وارتفاع المزايا التأمينية لأعضائه خلال أعوام 2016 حتى 2019، والتى وصلت فى 2016 الى 129 شهرًا مزايا لأعضائه وفى عام 2017 ارتفعت لتصل إلى 134 شهرًا، ثم فى عام 2018 وصلت إلى 140 شهرًا، وفى 2019 بلغت 148 شهرًا من أساسى عام 2014، وُصولاً فى 2020 بعد ضم العلاوات الخاصة حتى عام 2011 بما يعادل متوسط 17 شهرًا مزايا لأعضائه، مقدمًا شكره لأعضاء مجلس إدارة الصندوق السابق ومجهوداتهم فى الحفاظ على أمواله واستثماراته.

والجدير بالذكر أنه تُجرى الآن وحتى الخامسة مساءً انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة الصندوق، لاختيار مرشحين أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر من العاملين يتنافس فيها 7 مرشحين شملوا 3 من أعضاء هيئة التدريس هم: الدكتور أحمد على حسن على الطوخي، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور أحمد سيد عبد الرازق التلاوي، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور جمعة إسماعيل سيد المدرس بكلية دار العلوم، وترشح من العاملين أربعة هم: محمد إبراهيم أحمد يوسف المحامى بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد أحمد عبد القادر العربي، مدير مكتب عميد كلية الآداب، وياسر صلاح الدين محمود أحمد أخصائى بالأمن الإداري، عمرو شعبان سيد بالإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالجامعة.