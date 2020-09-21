اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس المصرية للاتصالات: استمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:58 م
رئيس المصرية للاتصالات: استمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية رئيس الشركة يتحدث مع العاملين
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اليوم المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بزيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة، شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة. 
 
تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وكذلك للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، خاصة مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.
 
 
وخلال زيارته، التقى المهندس عادل حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، حيث استمع إلى أراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال، ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.
 
 
 
WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.22 (1)
رئيس المصرية للاتصالات وقيادات الشركة

 

WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.22
جانب من اللقاء
 
WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.21 (3)
إجتماع مع قيادات الشركة

 

WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.21 (2)
رئيس الشركة يتحدث مع العاملين

 

WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.21 (1)
رئيس المصرية للاتصالات باحد سنترالات الإسكندرية

 

WhatsApp Image 2020-09-21 at 15.45.21
تفقد احد مشروعات الشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات

 

 

المصرية للاتصالات

الإسكندرية

سنترالات

محطة إنزال سيدي كرير

عادل حامد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة