اليوم السابع
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رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفرا قبل نهاية العام

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:49 م
رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفرا قبل نهاية العام منصف السلاوى بجوار الرئيس الأمريكى
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا منصف السلاوى، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجارى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

 

وتترقب دول العالم، ظهور أول لقاح فعال لهذا الفيروس المستجد، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا عن طرح أول لقاح فعال لهذا الفيروس، إلا أن العديد من خبراء الصحة فى العالم قد أكدوا أن هذا اللقاح يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية من أجل التأكد من فعاليته. 

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم خلال أحد الأعياد الصينية الشهيرة، وتم تسجيل أكثر من 31 مليون إصابة بالفيروس منذ تفشيه. 


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