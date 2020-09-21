ختام ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" في أسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التى قد تواجه تحسين معدلات الزيادة السكانية بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة من خطط الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، خاصة وأن الزيادة غبر المبررة تؤثر على معدلات الإنجاز والجهود المبذولة فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تكليف أعضاء وحدة السكان بالمحافظة لتمثيل محافظة أسيوط فى ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكانى، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من ورش العمل والتدريبات التى يتم تنفيذها والاستفادة منها ورفع أداء مستوى العاملين وبناء قدراتهم فى المجالات المختلفة.

كانت قد اختتمت ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكانى والتى تم تنظيمها على مدار 4 أيام بمحافظة القاهرة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA.

انطلق اليوم الأخير للورشة بالإشادة بالمشاركين فى الورشة واستمرار المناقشات والمحاضرات حسب البرنامج التفصيلى للورشة "أساليب تحليل وعرض المؤشرات" للدكتورة سها متولى مستشار تحليل البيانات للمشروع ، و "الدعوة لكسب التأييد مرحلة ما قبل تصميم الدعوة وبعده" للدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ؛ كما تم تقسيم المحافظات المشاركة لفرق ومجموعات عمل لكل محافظة بمشاركة الشباب والتطوعين وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات على حدى لتصميم الدعوة لكسب التأييد وتنفيذ تمرين لتصميم الحملة لتحقيق أهداف المشروع المرجوة وربطها برؤية مصر 2030 والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة تلاها أداء اختبار بعدى للورشة ثم فقرات ختام الورشة وكلمات الحضور.

يذكر أن ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" تم تنظيمها بمشاركة وفد محافظة أسيوط متمثلة فى وحدة السكان بقيادة فتحى صلاح عامر مدير الوحدة وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام ؛ وذلك ضمن 5 محافظات مشاركة ( أسوان ، الأقصر ، سوهاج ، أسيوط ، قنا) ؛ وبحضور ومشاركة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام ، والسفير الدكتور محمد حازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف العام على المشروع ، ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية ، وعدد من مستشارى المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (أسوان ، الأقصر ، سوهاج ، وأسيوط ، قنا) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات؛ وذلك فى اطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذاً لدور وزارة التنمية المحلية فى القضية السكانية.



ختام ورشة تسريع الاستجابة النحلية للقضية السكانية



ختام ورشة تسريع الاستجابة النحلية للقضية السكانية