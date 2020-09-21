حملة حقك تنظمي بالشرقية تقدم الخدمة ل 20 ألف منتفعة خلال يومين بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" قدمت الخدمة الطبية اليوم لعدد 9646 منتفعة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلي 19925 منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، بتوجيهات من د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، من خلال الفرق الطبية بالحملة بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة بواقع 226 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الاخصائي بهما، وعدد 15 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح بمشاركة فرق طبية مدربة تتكون من 156 طبيب، و 312 ممرضة، و 396 رائدة ومثقفة سكانية، ويصاحب الحملة والتي إنطلقت أمس وتستمر حتي يوم 30/ 09/ 2020 للإهتمام بصحة المرأة، مبادرة إعلامية توعوية بعنوان "أيامنا احلي" تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتقام الحملة علي مرحلتين بمحافظة الشرقية، تشمل المرحلة الأولي 10 إدارات صحية هي "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية"، وتستمر لمدة 5أيام من 20 - 24 سبتمبر الجاري، وتقدم الخدمات الطبية مجانا، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل علي المجهود المبذول .