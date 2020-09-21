حملة تموينية مكبرة لضبط المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

وجهت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لمراقبة الأسواق، وضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة، ومجهولة المصدر، ومنتجات مغشوشة، مما يلحق الضرر بالمستهلكين، وأسفرت حملة عن تحرير 104 قضايا تموينية متنوعة بين غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والبيع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة رسميا.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".