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حبس المتهمين بقتل شابين أثناء مشاجرة بعين شمس

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:13 م
حبس المتهمين بقتل شابين أثناء مشاجرة بعين شمس مشاجره _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة، التحقيقات في مقتل شخصين أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بسبب خلاف علي اولوية المرور، وصرحت النيابة بتشريح جثث المجني عليهم والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بورود بلاغ من شرطة النجدة مفادها وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وعثر على جثتى شابين فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين القتيل الاول وشقيق القتيل الثانى، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح ابيض فارداة قتيلا ولاذا بالفرار من مكان الحادث.

وأضافت التحريات ان شقيق المجنى علية الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنة بسكين وارداة هو الاخر قتيلا ولاذا بالفرار ، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين المتورطين فى الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.


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