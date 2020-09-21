جو بايدن فى الذكرى الثالثة لإعصار ماريا: علينا التحرك لضمان عدم تكرار الأزمة

كتب محمد سعودي

أحيا جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، الذكرى الثالثة لإعصار ماريا الذي وقع في عام 2017 وتسبب في مصرع المئات، إلى جانب تشرد الآف، مشددا على أهمية التحرك لعدم تكرار هذه الكارثة.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "في الذكرى الثالثة لإعصار ماريا لا يكفي أن نتذكر الدمار الذي سببته العاصفة. يجب علينا أن نتحرك لضمان عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى ولضمان حصول بورتوريكو على الكرامة والاحترام اللذين تستحقهما".



جو بايدن عبر تويتر

وفى مثل هذه الأيام خلال 2017 عصفت رياح الإعصار "ماريا" القاتلة ببورتريكو الأمريكية البالغ عدد سكانها 3,4 ملايين نسمة، مخلفة الدمار وراءها وقطع الكهرباء عن المنازل، ما أجبر آلاف المواطنين إلى الهرب إلى الملاجئ.

ووصف حاكم بورتوريكو ريكادو روسيلو العاصفة في ذلك الوقت بأنها "الأكثر تدميرا في قرن". حيث قال لشبكة "سي أن أن" الإخبارية خلال سبتمبر 2017: "لدينا فيضانات غزيرة ودمار هائل في البنية التحتية، شبكة الاتصالات مقطوعة جزئيا، والبنية التحتية للطاقة مقطوعة بالكامل". وأضاف أنه ليس لدى السلطات الكثير من المعلومات من مناطق جنوب الشرق، التي كانت "مقطوعة عمليا" بعد أن تعرضت لضربة مباشرة عندما وصلت العاصفة ماريا اليابسة.