جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة ناصر السيد صفوت، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9627 القادمة من الشارقة، اشتبه أحمد سيد الصغير، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكبة سودانية الجنسية.

وبالعرض على ناصر السيد صفوت، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من أحمد إبراهيم، مأمور الضبط، ومصطفي دولة، مدير الحركة، فتبين وجود 1078 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 28 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.