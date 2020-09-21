جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة عطية عبد المجيد مدير إدارة تفتيش الركاب تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة براكبين مصريين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 621 علبة بها 14904 قرص فوار سولبادين و500 شفرة حريمى .

وقام بالضبط كلا من ناصر فارس وسيد عز الدين ومحمد فوزى وأحمد مرتضى، تحت إشراف محمد محى ومحمد الطيب وعبد الراضى فؤاد مدير إدارة الأمن الجمركى ومحمد عبد الرحمن، وبلغ التعويض الجمركى المستحق 157 ألف و390 جنيه .

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.