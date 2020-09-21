جامعة سوهاج تحدد 27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن و 4 أكتوبر للطلاب

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة مواعيد تسكين الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير إدارة المدن، والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، وعفت حلمى الأمين العام المساعد والدكتور محمد حلمى مدير الإدارة الطبية وعدد من مديرى الإدارات المعنية.
وقال رئيس الجامعة إن تسكين الطالبات القدامى بالمدن سيبدأ اعتباراً من يوم 27سبتمبر الجاري، وللطلاب القدامى يوم 4 أكتوبر القادم، أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجدد سيكون بدءاً من الأحد 11 أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن من لهم الأولوية فى التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من داخل و خارج المحافظة، وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين فى السكن.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مصروفات الإقامة والتغذية، حيث تم تحديد مبلغ 300 جنيه للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية، ومبلغ 500 جنيه للإقامة شاملة التغذية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة فى أول شهر للإقامة، مضيفاً أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون 750جنيه بدون تغذية، و 1500 جنيه بالتغذية.
وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول، مضيفاً انه سوف يتم إجراء تحاليل التهاب الكبدى الفيروسى (B-C)، وتحليل أخر للكشف عن متعاطى المخدرات، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة فى الحفاظ على صحة وسلامة طلابها.
وأضافت سامية زايد، أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ 30 جنيه لليوم الواحد بدون تغذية، وذلك فى حالة وجود أماكن خالية، أما لطلاب الدراسات العليا تبلغ 50 جنيه للإقامة دون تغذية، مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الاقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية، مع التزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم.
والجدير بالذكر أنه نظراً لأهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، فى تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، فقد تم تحديد يوم 30 نوفمبر القادم ليكون أخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين للاستفادة من خدمات الصندوق من أجل مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
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