جامعة سوهاج تحدد 27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن و 4 أكتوبر للطلاب

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة مواعيد تسكين الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير إدارة المدن، والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، وعفت حلمى الأمين العام المساعد والدكتور محمد حلمى مدير الإدارة الطبية وعدد من مديرى الإدارات المعنية.

وقال رئيس الجامعة إن تسكين الطالبات القدامى بالمدن سيبدأ اعتباراً من يوم 27سبتمبر الجاري، وللطلاب القدامى يوم 4 أكتوبر القادم، أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجدد سيكون بدءاً من الأحد 11 أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن من لهم الأولوية فى التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من داخل و خارج المحافظة، وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين فى السكن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مصروفات الإقامة والتغذية، حيث تم تحديد مبلغ 300 جنيه للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية، ومبلغ 500 جنيه للإقامة شاملة التغذية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة فى أول شهر للإقامة، مضيفاً أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون 750جنيه بدون تغذية، و 1500 جنيه بالتغذية.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول، مضيفاً انه سوف يتم إجراء تحاليل التهاب الكبدى الفيروسى (B-C)، وتحليل أخر للكشف عن متعاطى المخدرات، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة فى الحفاظ على صحة وسلامة طلابها.

وأضافت سامية زايد، أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ 30 جنيه لليوم الواحد بدون تغذية، وذلك فى حالة وجود أماكن خالية، أما لطلاب الدراسات العليا تبلغ 50 جنيه للإقامة دون تغذية، مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الاقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية، مع التزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم.

والجدير بالذكر أنه نظراً لأهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، فى تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، فقد تم تحديد يوم 30 نوفمبر القادم ليكون أخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين للاستفادة من خدمات الصندوق من أجل مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.