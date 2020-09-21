جامعة حلوان تعلن تسجيل 688 طالبا خلال المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن

كتب ـ محمد صبحى

استقبلت جامعة حلوان حتى الآن 688 طالبا من طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة المخصصة للطلاب خلال تنسيق الجامعات 2020.



وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، توافد 257 طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل 89 طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد 299 طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل 9 طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة و 14 طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.



يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظراً للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.



وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

