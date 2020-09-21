تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب أحمد حمادة

كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار الأسماك في السوق المحلى وفقا لأسعار سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 21-9-2020 حيث سجل البلطي المزارع "2". 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل 13-15"، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها بينما سجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها.

واستقرت أسعار البورى "1" 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيهًا، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيهًا، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.

ويترواح سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيهًا، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،. سجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

وكانت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، كشفت عن أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و14725 طن سمك و11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020.

وكشف تقرير الرابطة، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن وارادت منتجات الألبان سجلت خلال شهر أغسطس 18848 طنا، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري بلغ 48451 رأس خلال نفس الشهر، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا