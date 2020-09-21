تراجع بورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% خاسراً 11.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2308.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.4 مليون سهم محققة ما قيمته 120.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2398 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.68%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 1.96%، 0.46%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.38%، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.7 مليون ورقة بقيمة 16.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.66%.

وفي سياق متصل، قالت شركة اورينت يو ان بي تكافل، إن مجلس إدارة الشركة سوف يتخذ قرار بالتمرير يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، لإقرار خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.

وكانت أوضحت شركة شعاع كابيتال، أن مجلس إدارة الشركة قرر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وذلك لمناقشة واعتماد تعيين كريستوفر وارد كعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس عام 2021، والموافقة على إصدار سندات بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي عبر طرح خاص، وسيتم إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة، وتفويض مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ كافة الإجراءات التي يراها المجلس ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بإتمام عملية الإصدار.

وأكدت شركة أرامكس، صحة ما نشر على استحواذ شركة تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، على نسبة تبلغ 22.25% من رأس المال المصدر لشركة أرامكس.