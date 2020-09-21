تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بينسبة 0.88% بالختام..وهبوط 151 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.88% خاسراً 73.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8291.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.5% خاسراً 848.48 نقطة ليغلق عند مستوى 12208.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 512.4 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاعي المرافق العامة والطاقة بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 42 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.88%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.14%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.85%، فيما تراجع 151 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 4.91%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4.69%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 805.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لصندوق الخبير ريت على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.

فيما أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.245 مليار ريال، على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.