تراجع أسعار النفط يلحق ضررا ببورصات الخليج الكبرى

رويترز

أغلقت أغلب البورصات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على تراجع اليوم الاثنين إثر هبوط في أسعار النفط متأثرة باحتمالات عودة الإنتاج الليبي بينما تؤجج زيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم المخاوف بشأن الطلب.

وبحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 99 سنتا، أو 2.1 بالمئة، إلى 42.23 دولار للبرميل.

وقال مديرون تنفيذيون وعمال في مصاف للتكرير ومحللون في قطاع الطاقة إن المصافي العالمية تخفض إنتاجها من الوقود مع اقتراب الخريف وتعثر تعافي الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع المؤشر القياسي في سوق الأسهم السعودية 0.9 بالمئة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وبنك الرياض اثنين بالمئة.

ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 2.2 بالمئة، تحت وطأة انخفاض 2.8 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي، وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.3 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.6 بالمئة بينما تراجع سهم اتصالات الإمارات واحدا بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 1.5 بالمئة، إذ كانت كل الأسهم في المنطقة السلبية عدا سهم واحد. وتراجعت صناعات قطر 2.2 بالمئة، ومسيعيد للبتروكيماويات 4.6 بالمئة.

وخارج الخليج، انخفض المؤشر القيادي في البورصة المصرية 0.5 بالمئة تحت ضغط من هبوط سهم المصرية للاتصالات 4.1 بالمئة وسهم ابن سينا فارما 4.6 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر ‭0.9 ‬بالمئة إلى 8291 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.2 بالمئة ليسجل 4492 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 2.2 بالمئة إلى 2270 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 1.5 بالمئة إلى 9764 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1440 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3626 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6116 نقطة.