تخفيضات 30% على المستلزمات الدراسية بمبادرة كلنا واحد بالشرقية.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

انطلقت فعاليات مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة أمام مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وشملت المبادرة بيع المستلزمات المدرسية مثل الزى المدرسي والأحذية وأدوات الدراسة، وتميزت السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ30% وذلك لمدة شهر.

وقال إيهاب أباظة أحد المشاركين بالمبادرة أننا نقوم ببيع مستلزمات مدرسية كالشنط والكراسات والأقلام بأسعار أقل بكثير من المكتبات، وعلى سبيل المثال يتم بيع باكو الكشكول بمبلغ 20 جنيها بدلا من 30 جنيها، وهناك تخفيضات أخرى أعلن عنها المشاركون فى المبادرة والتى تشمل تخفيضات كبيرة فى الزى والأحذية.

وقال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، إن المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



الزى المدرسى