تحديث الصناعة يطلق عدة ندوات تعريفيه بالأسواق الخارجية لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

قال مركز تحديث الصناعة، إنه في ضوء خطة عمل المركز للحد من الأثار الناتجة عن أزمة كوفيد 19 والتوجه نحو التحول الرقمي والاتجاه الي تفعيل المنصات الإلكترونية، وتفعيلا للتعاون المستمر مع التمثيل التجاري المصري، تم إطلاق عدة ندوات تعريفيه بالأسواق الخارجية علي مدار شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، إنه تم استهداف المساهمة في زيادة وعي المصنعين المصريين بالأسواق المستهدفة والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق، وتجهيز المصانع للتوافق مع المتطلبات المختلفة لتوفير فرص تصديرية للصناعات المصرية.

وفي إطار هذا التعاون وبالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في جدة، تم اختيار 3 قطاعات صناعية وهي الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية الصناعات النسيجية.

وبحسب المجلس، تم عقد هذه الندوات التعريفية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس للتعريف باشتراطات السوق السعودي والفرص التصديرية المتاحة وذلك باشتراك عدد 11 شركة من قطاع الصناعات الهندسية والتي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والأواني، وعدد 31 شركة من قطاع الصناعات الغذائية، وعدد16 شركة من قطاع الصناعات النسيجية والمفروشات.