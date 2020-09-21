تجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية بعد ثبوت نسب طفلته 15 يوما

الدقهلية شريف الديب

أمر قاضى محكمة أجا الجزئية بالدقهلية، بتجديد حبس الطالب "محمد" المتهم باغتصاب طالبة بناحية مركز أجا، ونتج عن ذلك إنجاب طفلة، 15 يوما على ذمة التحقيق، وجاء قرار النيابة بعد وصول التقرير الفنى لتحليل الـDNA للطفلة وتأكد بأن الطالب هو والد الفتاة، وبالفعل جاء ذلك نتيجة معاشرته للطالبة معاشرة الأزواج وقام بمواقعة زميلته أكثر من مرة.

وكشفت التحقيقات التى أجريت بالنيابة العامة، أنه كانت هناك علاقة بين المتهم والفتاة، وأن ما حدث بينهما لم يكن نتيجة الاغتصاب بينما نتيجة علاقة بينهما تطورت إلى المواقعة. وأكد الطالب، أن ما حدث من مواقعة للفتاة كان برضاها وليس غصبا عنها.

يذكر أنه أمر النائب العام بفتح تحقيق بعد تداول مطالبات لفتاة تدعى "أمل .ع.ا"، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة عن الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو فى حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التى شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق فى الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التى كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدى عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى وجود أى علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه فى غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذى تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدى عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.