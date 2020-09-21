وأضاف أن وزارة الصحة العامة لديها حوالي مليون متطوع في مجال الصحة العامة، منتشرين في جميع أنحاء البلاد حيث كل متطوع مسؤول عن 8 إلى 15 منزلا، وأشاد بالمتطوعين، طالبا منهم عدم التخلي عن حذرهم والبقاء متيقظين ضد موجة ثانية محتملة من العدوى.