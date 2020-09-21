ذكرت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين، أنه لا توجد حالات إصابة جديدة أو وفيات بفيروس كورونا، واستقر العدد الإجمالى عند 3506 منهم 59 حالة وفاة، ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قوله، في منتدى حول الاستعدادات لاحتمال تفشي المرض مرة أخرى اليوم، "إن وجود متطوعين في مجال الصحة العامة أمر أساسي لاحتواء كوفيد -19، فهم يمثلون خط المواجهة، ويعملون بكفاءة مع السكان المحليين".
وأضاف أن وزارة الصحة العامة لديها حوالي مليون متطوع في مجال الصحة العامة، منتشرين في جميع أنحاء البلاد حيث كل متطوع مسؤول عن 8 إلى 15 منزلا، وأشاد بالمتطوعين، طالبا منهم عدم التخلي عن حذرهم والبقاء متيقظين ضد موجة ثانية محتملة من العدوى.
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