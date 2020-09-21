بانكوك (أ ش أ)

ذكرت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين، أنه لا توجد حالات إصابة جديدة أو وفيات بفيروس كورونا، واستقر العدد الإجمالى عند 3506 منهم 59 حالة وفاة، ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قوله، في منتدى حول الاستعدادات لاحتمال تفشي المرض مرة أخرى اليوم، "إن وجود متطوعين في مجال الصحة العامة أمر أساسي لاحتواء كوفيد -19، فهم يمثلون خط المواجهة، ويعملون بكفاءة مع السكان المحليين".