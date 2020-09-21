تأهل ليام فوكس للجولة الثانية من التصويت لاختيار مدير منظمة التجارة العالمية

كتبت رباب فتحى

نجح وزير التجارة الدولية السابق في المملكة المتحدة، الدكتور ليام فوكس، في الوصول إلى الجولة الثانية من عملية اختيار المدير العام التالي لمنظمة التجارة العالمية (WTO).، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة. وانسحب ثلاثة مرشحين من ثمانية بالأمس كجزء من عملية الاستبعاد، تاركين فوكس للتنافس ضد المرشحين المتبقين من كينيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. تبدأ الجولة القادمة من التصويت في 24 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تحدد لجنة الاختيار مرشحين اثنين للمنافسة في الجولة النهائية قبل الإعلان عن الفائز في نوفمبر.

قال فوكس، الذي تم ترشيحه من قِبَل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهذا المنصب: "أريد أن يكون انتخاب المدير العام اختيارا حقيقيا – نحتاج إلى أفضل مرشح مؤهل للوظيفة مع القدرة على تقديم ما تتطلبه العضوية. أعتقد أنني ذلك المرشح."

يعمل الدكتور فوكس، وهو العضو الحالي في البرلمان بالمملكة المتحدة، علي استعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية ودورها في النظام التجاري القائم على القواعد، كذلك إصلاح هيئة الاستئناف التابعة لها، والمسئولة عن الاستماع إلى استئنافات أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتقديم مساواة حقيقية بين الجنسين من خلال الحرص علي أن يتكون نصف فريقه الرئيسي من النساء. بالإضافة إلى ذلك فهو يؤمن بضرورة العمل بشكل أوثق مع المنظمات الدولية الأخرى.

وقال البيان إن التحديات الحالية التي يهدف الدكتور فوكس إلى معالجتها، خاصة في سياق فيروس كورونا المستجد، هي انخفاض حجم التجارة، والخلافات حول جدوى جدول الأعمال المعياري، و التخلي عن قيم التجارة الحرة التي علي أساسها تم تأسيس منظمة التجارة العالمية. يقول دكتور فوكس: "تحتاج منظمة التجارة العالمية إلى قيادة عليا مع إيمان راسخ بقوة الأسواق المفتوحة لدفع التنمية الاقتصادية والازدهار."