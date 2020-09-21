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بيطرى الغربية يدفع بحملة لتحصين 266 ألف 554 حيوان ضد الحمى القلاعية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:00 ص
بيطرى الغربية يدفع بحملة لتحصين 266 ألف 554 حيوان ضد الحمى القلاعية الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري ومحرر اليوم السابع
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة الغربية، إن المحافظة بدأت في تحصين حيواناتها والبالغ عددها 266 ألفا 554 حيوانا من الأبقار والجاموس والماعز، ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع وذلك اعتبارا من أمس ولمدة شهر كامل، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

 

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم توفير جميع اللقاحات والأمصال بجميع الوحدات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، كما تم التنسيق بين رؤساء المدن والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام لحث المواطنين علي الدفع بالحيوانات والمشاركة في التحصينات .


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