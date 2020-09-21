اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن تاجر مخدرات كولومبى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:40 م
بومبيو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن تاجر مخدرات كولومبى مايك بومبيو
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدي لاعتقال تاجر المخدرات الكولومبى ويلفر فيليجاس بالومينو، قائلا: "تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الكولومبية على تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نحن نقدم ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الإرهابي المخدرات ويلفر فيليجاس بالومينو، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الكولومبية على تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية".

 

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

ومن جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأوروبيين بعدم القيام بأي جهد لمنع تجارة الأسلحة مع إيران، عبر رفضهم دعم قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال بومبيو في حديث مع شبكة "فوكس نيوز": "كانت ستحصل أمور كثيرة لو أن قرارات مجلس الأمن الدولي لم يعد العمل بها مساء أمس".
 
وأفادت النهار اللبنانية، أن واشنطن أعلنت بشكل أحادي أن عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، دخلت مجددا حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرة من "عواقب" على الدول غير الملتزمة بها.
 
لكن دولا عدة، بينها حلفاء تقليديون لواشنطن، رأت أن هذا الإجراء يفتقد للأساس القانوني، لا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
 

كولومبيا

مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

تاجر مخدرات كولومبى

تجارة المخدرات

انواع المخدرات

وزير الخارجية الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بومبيو يتهم الأوروبيين بعدم بذل أي في قضية العقوبات على إيران

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:33 م

مايك بومبيو يدعو الفاتيكان للتضامن مع الكاثوليك بالصين وشعب هونج كونج

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:31 م

مايك بومبيو يبحث التعاون لمكافحة جائحة كورونا مع نظيره البرازيلى

السبت، 19 سبتمبر 2020 05:47 م

مايك بومبيو يؤكد اعتماد حزب الله على المال الفاسد لتنفيذ أجندته فى لبنان

الخميس، 17 سبتمبر 2020 06:05 م

الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران بسلاح العقوبات.. واشنطن تعاقب شركتين مرتبطين بحزب الله ومسؤول المجلس التنفيذى للحزب.. بومبيو: فرضنا عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكترونى

الخميس، 17 سبتمبر 2020 06:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة