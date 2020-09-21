اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولتون يصف إدارة ترامب بالفاشلة ويتهمه بعرقلة جهود وقف برنامج إيران النووي

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:20 م
بولتون يصف إدارة ترامب بالفاشلة ويتهمه بعرقلة جهود وقف برنامج إيران النووي جون بولتون المستشار السابق للأمن القومى للرئيس الأمريكي وترامب
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومى للرئيس الأمريكي، سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني، وغرد بولتون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من المفارقات - ولسوء الحظ - أن جهود إدارة ترامب الفاشلة للعقوبات المفاجئة ستقوض جهود الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني".

جون بولتون على تويتر
جون بولتون على تويتر
 
 
جون بولتون على تويتر
جون بولتون على تويتر

 

وكان قد قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومى للرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 3 نوفمبر، وأضاف بولتون، فى مقابلة نشرت مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية، "ما زال هناك نحو ثلاثة أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية، هذه فترة طويلة جدا. هناك احتمال كبير وحقيقى لحدوث ما نسميه بمفاجأة أكتوبر، عندما تعقد القمة الرابعة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون لإعلان السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وإنهاء برنامج الأسلحة النووية".

 

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، يرى بولتون، أن ترامب "قد يقرر سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان، بما فى ذلك قبل حلول موعد الانتخابات. أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".

 

فى يوليو، قال رئيس الولايات المتحدة، فى مقابلة مع مارك تايسن (من معهد الأعمال الأمريكى المحافظ، والمعلق فى صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "فوكس" )، إنه لا يريد انسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

 

و من جهته كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هاجم جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "جون بولتون، أحد أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة، وللأسف، قابلت الكثير، ويصرح فى كثير من الأحيان: أننى كنت أحترم، بل وثقت بفلاديمير بوتين الروسى أكثر من أولئك الموجودين فى وكالات الاستخبارات لدينا. بينما هذا ليس صحيحًا بالطبع".

 


جون بولتون

ترامب

امريكا

ايران

الملف النووي الايراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة العدل الأمريكية تستدعى الجهة الناشرة لكتاب جون بولتون

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:46 م

ترامب مهاجما جون بولتون: "واحد من أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة"

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 04:07 م

جون بولتون ينتقد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا

الأحد، 02 أغسطس 2020 05:37 م

بيلوسي: ترامب يهدد بعدم قبول نتائج انتخابات الرئاسة وعلينا حماية ديمقراطيتنا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:00 م

ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:03 ص

مستشار سابق لحملة ترامب يوضح أفضل المرشحين للعالم العربى من وجهة نظره

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:02 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة