بولتون يصف إدارة ترامب بالفاشلة ويتهمه بعرقلة جهود وقف برنامج إيران النووي

كتب محمد شعلان

هاجم جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومى للرئيس الأمريكي، سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني، وغرد بولتون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من المفارقات - ولسوء الحظ - أن جهود إدارة ترامب الفاشلة للعقوبات المفاجئة ستقوض جهود الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني".



جون بولتون على تويتر



جون بولتون على تويتر

وكان قد قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومى للرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 3 نوفمبر، وأضاف بولتون، فى مقابلة نشرت مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية، "ما زال هناك نحو ثلاثة أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية، هذه فترة طويلة جدا. هناك احتمال كبير وحقيقى لحدوث ما نسميه بمفاجأة أكتوبر، عندما تعقد القمة الرابعة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون لإعلان السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وإنهاء برنامج الأسلحة النووية".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، يرى بولتون، أن ترامب "قد يقرر سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان، بما فى ذلك قبل حلول موعد الانتخابات. أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".

فى يوليو، قال رئيس الولايات المتحدة، فى مقابلة مع مارك تايسن (من معهد الأعمال الأمريكى المحافظ، والمعلق فى صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "فوكس" )، إنه لا يريد انسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

و من جهته كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هاجم جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "جون بولتون، أحد أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة، وللأسف، قابلت الكثير، ويصرح فى كثير من الأحيان: أننى كنت أحترم، بل وثقت بفلاديمير بوتين الروسى أكثر من أولئك الموجودين فى وكالات الاستخبارات لدينا. بينما هذا ليس صحيحًا بالطبع".