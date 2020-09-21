بورصة أبوظبي تتراجع 1.19% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يخسر 12.9 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.19% خاسراً 53.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.189 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 667.815 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم، بقيمة 338 مليون درهم، عبر تنفيذ 1945 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.06%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، 0.44%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 1.35%، 1.32% على التوالي.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 8.53%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.9%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.89%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.58%.

وفي سياق متصل قالت شركة الخزنة للتأمين، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً أمس الاثنين، حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، وتم مناقشة واعتماد الخطة التصويبية المعدة بالتعاون مع شركة غراند ثورنتون لمعالجة الخسائر المتراكمة، والنواحي الفنية والإدارية للشركة، وسوف يتم إرسالها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين للموافقة عليها فور الانتهاء من توقيعها من الأشخاص المعنيين، وتم اعتماد موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد إلكترونياً، وسوف يتم الإعلان عن موعد وجدول أعمال الاجتماع بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراقة المالية والسلع.

وفي السياق ذاته قالت شركة العين الأهلية للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، مناقشة أعمال اللجان، وخطة التوطين حسب متطلبات هيئة التأمين.