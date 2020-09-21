اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بنى سويف" تعقد اختبارات للمهندسين المرشحين للعمل بديوان المحافظة اليوم

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:00 ص
"بنى سويف" تعقد اختبارات للمهندسين المرشحين للعمل بديوان المحافظة اليوم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد محافظة بني سويف، الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية بنظام التعاقد، اليوم الاثنين، حيث سبق وأعلنت المحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات (مدني،عمارة،تخطيط عمراني).

 

وحددت المحافظة اليوم الاثنين 21/9/2020 موعدا لعقد الاختبارات الامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم (73) مهندساً، ويوم الأحد 27/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة، فيما تحدد يوم الثلاثاء 22/9/2020 موعدا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم (81)، ويوم الاثنين 28/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة.

 

في حين تحدد يوم الأربعاء 23/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم(74) ويوم الثلاثاء 29/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها ، بينما تحدد يوم الخميس 24/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف(من 1 إلى 100)ويوم الأربعاء30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل ، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف(من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية  لنفس المجموعة بنفس التسلسل.

 

هذا وسوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من اليوم الاثنين بحسب التوقتيات المحددة عاليه، وطبقاً لكشوف الأسماء المرفقة.

 

كما تؤكد المحافظة على ضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدء الامتحانات وإجراء المقابلات بوقت كاف مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية.


فرص عمل

وظائف للمهندسين

بنى سويف

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة