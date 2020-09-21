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انقطاع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لمدة 8 ساعات

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 02:00 ص
انقطاع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لمدة 8 ساعات انقطاع المياه.. ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وأعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تغيير 120عداد معطل بفرع سرس الليان إلى عدادات سليمة ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة بجميع الأفرع التابعة للشركة، والتى بدأت فعلياً بقرى مركز شبين الكوم.

وطالب رئيس الشركة المواطنين، بضرورة المحافظة على خطوط مياه الشرب من التعدى وعدم الإسراف والإهدار في مياه الشرب، وأن نحافظ على كل قطرة فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات من أجل خدمة المواطن.

وأشار إلى الدعم المستمر الذى يقدمه محافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عادل المليجي، رئيس القطاع التجارى ان الهدف من استبدال العدادات المعطلة بسليمة هو تقليل نسبة فاقد المياه والمساهمة في ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الهدر ومحاسبة العميل وفقا لاستهلاكه الفعلي وليس على متوسطات الاستهلاك وأنه تم عمل تسهيلات كبيرة للمواطنين بحيث يتم تقسيط ثمن تلك العدادات ليصبح أول فرع سرس الليان أول فرع بدون عداد واحد معطل.


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