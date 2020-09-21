واشنطن (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 39 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و804 آلاف و814 حالة، وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و509 حالات، وذلك عقب تسجيل 250 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.