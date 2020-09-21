وأضافت أنه من المقرر أن تبقى الآثار مغلقة للجمهور فى أيام محددة من الأسبوع، حيث سيتم إغلاق تاج محل يومي الجمعة والأحد، وقلعة أغرا يوم الأحد .. مؤكدة إلزام الزوار بقياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول وتعقيم أيديهم والحفاظ على مسافة كافية، فضلا عن تعقيم المعالم الأثرية في الوقت المناسب لتجنب انتشار كورونا وفقًا للإرشادات الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الثقافة.