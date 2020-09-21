قررت الهند إعادة فتح المعلم الأثرى ضريح "تاج محل" وقلعة "أغرا" مجددا أمام الزوار، اليوم الاثنين، بعد إغلاق استمر قرابة ستة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، أن السلطات الهندية وضعت بعض القواعد والإجراءات لتنظيم دخول الزوار منها: عدم السماح بدخول أكثر من 5 آلاف زائر يوميا لتاج محل، ودخول 1300 لقلعة أغرا في الصباح و1200 في المساء، كما أنه لن يُسمح لجميع المصورين التجاريين المرخص لهم داخل مباني تاج محل، بالدخول فى نفس الوقت بعد إعادة الافتتاح، وسيتم تخصيص فترة زمنية لدخولهم.
وأضافت أنه من المقرر أن تبقى الآثار مغلقة للجمهور فى أيام محددة من الأسبوع، حيث سيتم إغلاق تاج محل يومي الجمعة والأحد، وقلعة أغرا يوم الأحد .. مؤكدة إلزام الزوار بقياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول وتعقيم أيديهم والحفاظ على مسافة كافية، فضلا عن تعقيم المعالم الأثرية في الوقت المناسب لتجنب انتشار كورونا وفقًا للإرشادات الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الثقافة.
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