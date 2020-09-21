نيودلهى (أ ش أ)

قررت الهند إعادة فتح المعلم الأثرى ضريح "تاج محل" وقلعة "أغرا" مجددا أمام الزوار، اليوم الاثنين، بعد إغلاق استمر قرابة ستة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، أن السلطات الهندية وضعت بعض القواعد والإجراءات لتنظيم دخول الزوار منها: عدم السماح بدخول أكثر من 5 آلاف زائر يوميا لتاج محل، ودخول 1300 لقلعة أغرا في الصباح و1200 في المساء، كما أنه لن يُسمح لجميع المصورين التجاريين المرخص لهم داخل مباني تاج محل، بالدخول فى نفس الوقت بعد إعادة الافتتاح، وسيتم تخصيص فترة زمنية لدخولهم.