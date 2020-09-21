الهدوء يسود مدينتى بورسعيد وبورفؤاد ومرفق المعديات تعمل بإنتظام

بورسعيد _ محمد فرج

إنتظمت حركة الملاحة بقناة السويس وعبور القوافل المتجهة من الشمال للجنوب فى مواعيدها المحددة دون تأجيل، وكذلك حركة النقل بين المحافظات تعمل على مدار الـــ 24 ساعة والمنافذ الجمركية والموانئ تعمل بإنتظام دون توقف على الإطلاق .

وسادت الحدائق حالة من الهدوء وسط تجمعات الأسرة التى خرجت للإستجمام بعيدا عن موجة الحر التى تشهدها البلاد، وكذلك قرى غرب وجنوب بورسعيد تشهد إستقرار أيضا ردا على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية التحريضية للتظاهر.

كما شهدت شواطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد إنطلاق المواطنين من جميع المحافظات للاستمتاع وهربا من إرتفاع درجة الحرارة، والشوارع والميادين بالاحياء تشهد حالة من الإستقرار وسط حالة من البهجة والفرح من المواطنين خلال جلوسهم على المساحات الخضراء.