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الهدوء يسود شوارع وميادين محافظة سوهاج.. صور

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:01 ص
الهدوء يسود شوارع وميادين محافظة سوهاج.. صور الهدوء يسود شوارع وميادين سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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حالة من الهدوء الشديد تسود كافة الشوارع والميادين بمحافظة سوهاج، حيث تشهد المحافظة سيولة مرورية، ولم تلقى دعوات الجماعة الإرهابية أى استجابة فى الشارع المصرى، وخسرت جماعة الإخوان الإرهابية دعواتها للخروج والتظاهر وأثبت الشعب حبه للوطن ووقوفه المستمر خلف رئيسه وحكومته، معلنا أنه لا عودة مرة أخرى لدعوات الإخوان لأنهم دعاة فتنة ويريدون زعزعة الأمن والعودة بمصر للوراء بعدما أخذت مسارها الصحيح نحو التقدم والتنمية.

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