اليوم السابع
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المقاول الهارب محمد علي يسب المصريين: انزلوا يا بقر يا شعب متخلف.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:45 م
المقاول الهارب محمد علي يسب المصريين: انزلوا يا بقر يا شعب متخلف.. فيديو المقاول الهارب محمد علي

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واصل المقاول الهارب محمد علي تطاوله على الشعب المصري، بعد أن رفض المواطنون الاستجابة لدعواته المسمومة التي تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب في مصر، ووجه محمد علي شتائمه إلى المصريين، حيث وصف الشعب المصري بـ "البقر" و"المتخلف".
 
 
وقال المقاول الهارب محمد علي في فيديو جديد بثه على صفحته على فيس بوك، "حزب الكنبة القاعد المتخلف، اللي قاعد يتفرج علينا.. انزلوا يا بقر".
 
وتجاوزت جرائم محمد علي حدود الوطن والمصريين لتصل إلى الذات الإلهية، بعدما ظهر فى بث مباشر أمس سب خلالها الذات الإلهية، وجاء بالفيديو بيعايرونى بالدبلوم ودى الشهادة اللى عملتها الحكومة من أيام جمال "عبد الزفت"..
 
 
 

المقاول الهارب محمد علي

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