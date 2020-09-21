المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر لطلاب ليبيا: الاتحاد قوة ووسيلة رفعة الأوطان

كتب لؤى على

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، المستشار العلمى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن الاتحاد سبيل قوة المجتمع، فالمجتمع المتماسك ينهض سريعًا، ويتقدم بسبب تكاتف أبنائه.

وأضاف خلال ورشة العمل التى عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الإثنين، لـ 15 طالباً وطالبة من الطلاب الليبيين الدارسين بالأزهر الشريف، بعنوان "وحدة المجتمع سبيل ترابطه"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الإسلام دعا الجميع أن يتحدوا ويتمسكوا بقيمهم ودينهم، وأن يضعوا نصب أعينهم حماية وطنهم، فقال تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، مشيراً إلى أن التعاون فى الخير هو وسيلة الاعتصام الأهم حيث قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وأوضح المستشار العلمي للمنظمة، أن المجتمع المتفكك سرعان ما ينهار، لأن أبناءه ابتعدوا عن التعاليم التي تصل بهم إلى مناطق القوة، وهي التماسك، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شبه المسلمين بأنهم كالبنيان فى تماسكه واتحاد أجزاءه حيث قال صلى الله عليه وسلم " إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً".