القومية للأنفاق تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا لتحديث أسطول الخط الأول للمترو

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق اعتزامها شراء 32 قطار مكيف جديد لصالح الخط الأول للمترو ضمن خطة تحديد أسطول قطارات وتكييفها، بحيث تعمل القطارات الجديدة المخطط التعاقد عليها مع ال 20 قطار كورى التى دخلت الخدمة بالخط الأول منذ فترة.



يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لإدخال الخدمة بالخط الثالث للمترو أول دفعة من عربات القطارات المكيفة الكورية الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث القادمة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديدًا.



وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث الـ 32 تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه.



وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.



ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب أنه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.



ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.