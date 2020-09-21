اليوم السابع
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القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات في سباق فرنسا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:06 م
القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات في سباق فرنسا سباق فرنسا
رويترز

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قال المدعي العام في مرسيليا اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد فتح تحقيقات بشأن مزاعم تناول منشطات من قبل فريق أركيا-سامسيك الذي شارك في سباق فرنسا للدراجات هذا العام.

وأضاف دومينيك لورنس في بيان إن التحقيق يستهدف "جزءا صغيرا من الفريق".  

وفى شأن أخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين ،تسجيل 5298 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من زيادة بلغت 10569 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في فرنسا الآن إلى 458061.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 31338 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.  


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