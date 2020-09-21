القبض على شاب تعدى بوحشية على سيدة مسنة أمام المارة بالسنطة فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن المقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، من القبض على شاب بعد تعديه بالضرب بوحشية على سيدة بالطريق العام أمام المواطنين، وتم إحالته للنيابة العامة، وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغا من سيدة تتهم شاب بالتعدي عليها بالضرب بوحشية أمام المواطنين بالشارع الرئيسي.

انتقل رئيس مباحث مركز السنطة لمكان البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، كونها والدة زوجة خاله، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.