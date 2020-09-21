اليوم السابع
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القابضة للتشييد تنفذ قرارات دمج 6 شركات في الجمعيات العامة.. الأربعاء المقبل

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:00 ص
القابضة للتشييد تنفذ قرارات دمج 6 شركات في الجمعيات العامة.. الأربعاء المقبل المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة القابضة ستبدأ تنفيذ قرارات دمج  6 شركات  يومى الأربعاء والخميس المقبلين خلال الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات بحيث يتم دمج 6 شركات في شركتين فقط .

وأضاف هشام أبو العطا لـ"اليوم السابع" أنه سيتم دمج شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، والمصرية العامة للمبانى، فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وأوضح أبو العطا إنه سيتم بعدها دمج بقية الشركات التي تمت الموافقة عليها، وبالتالي ستكون هناك تغييرات في مجالس ادارت الشركات المدمجة، لافتا أنه جارٍ  السير في إجرءات دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية  "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" ، لافتا أن الدمج غرضه تقوية الشركات .

يشار أن المهندس هشام أبو العطا سيترأس الجمعيات العامة للشركات التابعة اعتبارًا من يوم الاربعاء المقبل ولمدة تزيد على شهر طوال مدة انعقاد جمعيات كل الشركات.

 

 


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